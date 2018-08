Famiglia residente in Friuli massacrata nel sonno in Macedonia

Una famiglia macedone di etnia albanese da tempo residente a Sacile, in provincia di Pordenone, è stata massacrata nel sonno a colpi di pistola a Debar, piccolo centro della Macedonia al confine con l'Albania. Padre, madre e una figlia adolescente erano tornati nella cittadina natia per un matrimonio, mentre la figlia più grande è rimasta in Italia. La strage è avvenuta lunedì; il movente potrebbe essere una lite con un familiare.