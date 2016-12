Falluja,Onu: "Isis usa bambini come soldati,alto rischio per civili"

"A Falluja l'Isis usa i bambini come soldati". La segnalazione arriva da Lisa Grande, numero due della missione delle Nazioni Unite in Iraq, che aggiunge: "La situazione nella città ancora controllata dallo Stato islamico è altamente rischiosa per i civili. Secondo le notizie che abbiamo ci sono almeno 50mila persone rimaste intrappolate sul territorio con i guerriglieri jihadisti".