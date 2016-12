Facebook record: un miliardo online

Lunedì da record per Facebook: per la prima volta il social network è stato usato da un miliardo di persone in un solo giorno. Il fondatore, Mark Zuckerberg, ha voluto sottolineare l'occasione con un post con il quale spiega che quel giorno una persona su 7 in tutto il pianeta è entrata su Facebook per connettersi con parenti e amici. Nel complesso, Facebook ha quasi 1,5 miliardi di utenti che accedono almeno una volta al mese.