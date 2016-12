Ex Ss in aula: sapevo del massacro

20:27 - Uno degli ultimi processi ai responsabili dell'olocausto si è aperto a Lueneburg in Germania: l'imputato è un ex membro delle SS, Oskar Groening, meglio noto come il "contabile" di Auschwitz che oggi, a 93 anni, è accusato di aver collaborato all'uccisione di almeno 300 mila persone. Ebbene l'uomo, ora in sedia a rotelle, ha ammesso di essere venuto subito a conoscenza, fin dal suo arrivo nel lager nazista che nel campo gli ebrei venissero gasati. E poi Oskar Groening, davanti al giudice, ha aggiunto: "Per me non vi è dubbio che io mi sia reso corresponsabile moralmente". Confessioni decisamente inattese.

Auschwitz, ex Ss al processo: ero consapevole di Pietro Suber