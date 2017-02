E' durato un'ora l'allarme all'aeroporto di Amburgo , evacuato in seguito all'uscita dall'impianto di climatizzazione di spray al peperoncino, che ha provocato malori a diversi viaggiatori. Un portavoce della polizia federale tedesca ha spiegato che la sostanza ha causato bruciore agli occhi e alla gola di 68 persone. Per alcune di loro è stato necessario rivolgersi al pronto soccorso. Secondo gli inquirenti, non si sarebbe trattato di un attentato.

Secondo i vigili del fuoco, la sostanza urticante è fuoriuscita dall'impianto di condizionamento dell'aria dei terminal 1 e 2 dell'aeroporto Plaza. Gli stessi vigili hanno allestito nello scalo diverse postazioni di emergenza per il trattamento di chi si è sentito male.



Tredici aerei sono rimasti coinvolti dall'emergenza, due sono stati dirottati a Brema e gli altri sono rimasti in attesa in pista, o in volo sullo scalo. L'aeroporto è stato riaperto dopo un'ora.