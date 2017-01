Europarlamento, si elegge il presidente: sfida italiana tra Tajani e Pittella

Il Parlamento europeo vota oggi a Strasburgo per eleggere il nuovo presidente dell'Assemblea, che succederà al socialdemocratico tedesco Martin Schulz . La corsa, non essendo stato finora raggiunto alcun accordo preventivo fra i gruppi politici maggiori, è apertissima. I favoriti, almeno sulla carta, sarebbero però i due italiani Antonio Tajani , per i popolari, e il socialista Gianni Pittella .

Le ripercussioni del voto sull'Ue - Il voto potrebbe avere ripercussioni a catena sulle altre istituzioni dell'Ue, Commissione e Consiglio europeo. Se infatti a prevalere dovesse alla fine essere il Ppe di Tajani, dato come leggermente favorito nei conteggi, i socialisti non potranno che dare battaglia per una delle altre presidenze, detenute al momento da altri due popolari, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk. Una situazione che sarebbe inaccettabile, hanno ribadito, ma che però potrebbe essere risolta solo su un altro tavolo, quello delle cancellerie degli Stati membri dell'Ue.



Non si escludono sorprese - L'elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo appare incerta come mai prima negli ultimi anni. Da quando il parlamento è eletto a suffragio universale, vale a dire dal 1979, i presidenti sono quasi sempre stati scelti grazie a patti tra i gruppi politici, che spesso si sono alternati nella carica. Dopo la rottura della "grande coalizione" - l'accordo fra socialisti e democratici, da una parte, e popolari dall'altra, con l'appoggio dei liberaldemocratici - che aveva garantito finora la tenuta della maggioranza favorevole alla Commissione europea di Jean-Claude Juncker, la situazione appare molto incerta.



La posizione dei vari schieramenti - Difficile dunque che l'elezione arrivi al primo scrutinio. Tutti i gruppi hanno un loro candidato, tranne l'Efdd di Farage e Grillo, e voteranno presumibilmente per quello. A partire dal secondo turno, i due principali sfidanti cercheranno di aggiungere pezzi alla loro base: i Verdi, 51 deputati, in questi giorni hanno oscillato tra Verhofstadt e Pittella, con i socialisti convinti di riuscire a portarli alla fine dalla loro parte. Anche la sinistra unitaria, altri 52 voti, dovrebbe convergere sul socialista, mentre i 74 conservatori andranno su Tajani. Ondivaga la situazione tra i 68 liberali. Salvini ha spiegato che la Lega non avrebbe votato per nessuno dei due duellanti ma resta incerta la posizione complessiva dei 40 deputati del gruppo suo e di Marine Le Pen. A fare da ago della bilancia, alla fine, potrebbero essere proprio i liberali, e la quarantina di euroscettici dell'Efdd.