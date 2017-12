Esplosione New York, polizia: uomo fermato si chiama Akayed Ullah

E' stato identificato come il 27enne Akayed Ullah il sospetto responsabile dell'esplosione a Manhattan. L'uomo, originario del Bangladesh, è in stato di fermo in ospedale. Lo ha affermato il capo della polizia di New York, James O'Neill, aggiungendo che "l'attentatore aveva sul suo corpo un ordigno rudimentale che ha fatto esplodere intenzionalmente causandosi delle ustioni al volto. Ha già rilasciato delle dichiarazioni".