Esplosione fuochi artificio a Cuba, 40 feriti tra cui diversi bambini

E' salito ad almeno 40 persone, tra cui diversi bambini, il bilancio delle persone rimaste ferite nell'esplosione di fuochi d'artificio durante un famoso festival cubano alla vigilia di Natale. In 20 sono in gravi condizioni. Tutti i feriti sarebbero residenti e non sarebbero rimasti coinvolti stranieri. Si indaga sulle cause dell'esplosione accidentale.