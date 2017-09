Irma perde forza e diventa tempesta tropicale, 10 morti a Cuba | Stato di emergenza in Alabama

Il bilancio in Florida: 7 vittime - Lasciando alle spalle una scia di devastazione, l'uragano Irma risale la costa Ovest della Florida, una zona fortemente turistica, perdendo gradualmente d'intensità. I morti sono almeno 7, tra cui anche due bambini.



Dieci vittime a Cuba - Intanto a Cuba fonti della protezione civile annunciano la morte di almeno 10 persone, quasi tutte travolte dal crollo delle loro case. Irma ha inoltre provocato gravi inondazioni lungo tutta la costa nord del Paese. Il presidente della repubblica, Raoul Castro, ha lanciato un appello allo "spirito di resistenza dei cubani", precisando che l'uragano "devastatore" ha provocato "danni gravi alle abitazioni, al sistema elettrico e all'agricoltura" e colpito alcune "destinazioni turistiche" dell'isola. Il leader ha assicurato che la situazione in queste aree tornerà alla normalità "prima dell'inizio dell'alta stagione", a novembre.



Castro: "Non è tempo di lamentarsi" - "L'impatto dell'uragano sull'isola si è protratto "per piu' di 72 ore" e "nessuna regione del Paese è rimasta indenne", ha sottolineato Castro nel suo messaggio sui media locali. Poi ha esortato il popolo a reagire: "Non è tempo di lamentarsi, ma di ricostruire quanto i venti dell'uragano hanno fatto sparire. Le prossime saranno giornate di duro lavoro, durante le quali verrà confermata la fiducia indistruttibile dei cubani nei confronti della Revolucion".



Prevista deviazione verso nord - ovest - Il presidente americano, Donald Trump, ha proclamato lo stato di catastrofe naturale per far pervenire più aiuti alle aree colpite. Trump ha anche annunciato una sua prossima visita nel sudest degli Usa interessati dal fenomeno. Secondo il Centro americano degli uragani, "Irma dovrebbe deviare verso nord-ovest nella notte".