3 marzo 2015 Erutta il Villarrica, allarme rosso in Cile: migliaia di persone evacuate dall'area Il vulcano, che era silenzioso da 15 anni, ha ripreso la propria attività nel cuore della notte. Il timore è che la lava possa sciogliere la neve provocando massicce valanghe di fango sui villaggi alle pendici del monte

15:39 - Le autorità cilene hanno dichiarato l'allarme rosso e iniziato l'evacuazione preventiva di circa 3.500 persone che vivono nei pressi del vulcano Villarrica, 760 km a sud di Santiago. Nelle ultime ore, dopo 15 anni di attività, il vulcano è infatti entrato di nuovo in eruzione.

L'eruzione ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino (le 7 in Italia), con una massiccia colonna di fumo e una violenta esplosione di lava, che ha raggiunto i tre chilometri di altezza. Molti residenti della zona hanno pubblicato su Internet riprese impressionanti del fenomeno.



Il ministro cileno dell'Interno, Rodrigo Penalillo, ha informato che quattro ore dopo l'inizio dell'eruzione sono stati osservati enormi fiumi di lava che scendono dal vulcano verso la zona di Currarehue e varie strade locali sono state chiuse al traffico. Il timore è non tanto per le colate laviche, quanto per la possibilità che la roccia incandescente fonda la neve che ricopre la zona creando valanghe di fango che potrebbero distruggere i villaggi alle pendici del monte.



Il Villarrica, che si eleva fino a una quota di 2.847 metri sul livello del mare, è uno dei vulcani più attivi del subcontinente sudamericano.