Entra in un edificio federale a New York, uccide un agente poi si toglie poi la vita

L'uomo che ha sparato era del New Jersey, si chiamava Kevin Downing e aveva 68 anni. Non sembrerebbe esserci per il momento alcun legame con il terrorismo, ma le autorità intendono indagare su ogni pista. L'edificio federale in cui l'uomo ha sparato è di 12 piani, e include il tribunale per l'immigrazione, alcuni uffici per l'ambiente, un ufficio postale e alcuni per i veterani. Secondo quanto riferito da chi vive nell'area, le autorità avrebbero inizialmente chiesto di non lasciare le proprie abitazioni. Un invito analogo è stato rivolto, tramite i social media, ai dipendenti dell'edificio. Solo quando la situazione è apparsa più chiara, le autorità hanno provveduto a far uscire i dipendenti dagli uffici.