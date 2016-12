Emergenza profughi, Ue promette 7 miliardi di euro per affrontarla

Come scrive La Repubblica le risorse sono destinate "per l'asilo, le migrazioni e l'integrazione" (3,2 miliardi) e per "la sicurezza", a loro volta suddivisi in "tutela dei confini" e "protezione interna" (3,8). Nel primo di questi fondi sono stati disposti 310 milioni per l'Italia, mentre alla Gran Bretagna andranno 370 milioni. "Ma il Regno Unito resta escluso dagli altri fondi sulla 'sicurezza', dei quali oltre 200 milioni spettano all'Italia a cui seguono con quote minori gli altri Paesi".



"L'Unione europea sta lavorando duramente per evitare queste tragedie terribili. Abbiamo triplicato le risorse dedicate per la ricerca e gli sforzi di soccorso in mare, che ci ha permesso di salvare oltre 50.000 persone dall'1 giugno 2015. Tuttavia, anche se il numero di persone che muoiono in mare è sceso drasticamente, tutto ciò non è sufficiente e non lo sarà mai a evitare tutte le tragedie", ha affermato il commissario.