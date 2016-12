Papa Francesco: "C'è solo un modo per vincere una guerra, non farla"

"Dobbiamo fare un grande sforzo per prenderci cura gli uni degli altri, perché altrimenti sarà una famiglia triste, bisogna aver cura dei bambini, dei nonni con quella tenerezza che Gesù ci ha insegnato e aver cura della casa comune", ha detto ancora il Francesco nel colloquio con l'emittente comunitaria, appartenente alla parrocchia Vergine del Carmine.



Immigrazione, Salvini all'attacco - Intanto non si spengono le polemiche sulle parole pronunciate venerdì dal Papa in merito all'emergenza immigrazione. "Respingere i migranti è guerra, si chiama uccidere", aveva detto il Pontefice. E il leader della Lega, Matteo Salvini, replica con sarcasmo su Twitter: "Altri 800 clandestini sbarcati in Italia. Li staranno portando a Bruxelles o in Vaticano...?".



Calderoli: "Un Papa alla Renzi..." - Duro affondo anche da un altro esponente leghista, Roberto Calderoli che, in un'intervista al quotidiano online Affaritaliani.it., dice: "Ero rimasto affascinato da questo Papa che parlava come le persone normali e non dall'alto del Vaticano. Però, con il tempo, è un po' venuta meno questa sorta di amore nei suoi confronti. Mi sembra un po' un Papa alla Renzi. Tutti i giorni una serie di comunicati, di slogan...ci mancano solo le slide e poi è come il segretario del Pd".



Blog Grillo: "Giro di vite su permessi soggiorno" - "Giro di vite sui permessi di soggiorno per protezione umanitaria, che solo l'Italia concede in massa". E' quanto scrive il consigliere comunale torinese, Vittorio Bertola, in un posto pubblicato sul blog di Beppe Grillo. "Sorveglianza più stretta dei profughi nel sistema di accoglienza. Istituzione di sistemi efficienti per il rimpatrio forzato delle persone cui viene respinta la domanda di asilo. Procedura specifica per la trattazione dei ricorsi contro il diniego dell'asilo", aggiunge.



Orfini replica: "Sciacalli" - "Dopo le proposte sull'immigrazione manca solo che Grillo si iscriva alla Lega". Lo dice il presidente del Pd, Matteo Orfini, replicando duramente al post di Bertola. "Alla fine gli sciacalli si ritrovano sempre: a destra", conclude Orfini.