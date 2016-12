Non solo: il piano permetterà di fermare lo "shopping" tra i Paesi Ue alla ricerca del sistema d'asilo più generoso, e quindi interromperà gli spostamenti di massa dei migranti da uno stato all'altro come è avvenuto lo scorso autunno lungo la rotta balcanica.



Nella legge c'è anche la proposta di un sistema comune di reinsediamenti per rifugiati, dove saranno però gli stati membri a decidere numeri e Paesi terzi di provenienza, e per cui riceveranno 10mila euro dal bilancio Ue a migrante.



"Queste modifiche creeranno un sistema di procedure di asilo comuni e garantiranno che tutti i richiedenti asilo siano trattati in modo appropriato", ha commentato Dimitris Avramopoulos, commissario Ue all'Immigrazione. Nella forma definitiva, la legge prenderà la forma di un regolamento, vale a dire dello strumento legislativo più stringente e rapidamente applicabile tra tutti quelli che l'Europa può emettere.



Anche i tempi di gestione delle pratiche saranno accelerati: le decisioni sulle domande dovranno essere prese entro massimo 6 mesi e quelle manifestamente infondate in 1-2 mesi, ma sin dall'inizio i migranti avranno gratuitamente diritto a un avvocato, mentre l'assenza di collaborazione o lo spostamento in un altro stato membro provocheranno il rigetto immediato.