23 novembre 2016 20:30 Elezioni Usa, la "super perdente" Hillary Clinton ha preso ufficialmente 2 milioni in voti in più di Trump I numeri sono quasi definitivi. Nel frattempo un gruppo di esperti e di militanti democratici hanno richiesto un riconteggio dei voti a causa del sospetto di brogli ai danni della candidata dem

Due settimane dopo le elezioni presidenziali americane, vinte da Donald Trump, Hillary Clinton non finisce ancora di allargare il divario: il numero finale di voti in favore dell'ex candidata democratica (64 223 958) ha superato di 2 milioni (pari all'1,5% in più) quelli conquistati dal neo eletto presidente repubblicano (62 306 296). Questi sono i dati pubblicati dal New York Times dopo l' ultimo riconteggio svoltosi negli Stati del New Jersey, dell'Illinois, del Maryland e della California.

Trump, candidato repubblicano più votato di sempreHillary si riconferma dunque come "super perdente" in quanto ha vinto a livello popolare ma è stata penalizzata a livello di "grandi elettori" negli Stati elettoralmente rilevanti.



In tutto, sono stati conteggiati 133.573.700 voti, il che è un record per le presidenziali statunitensi considerando le percentuali impressionanti di astensionismo. Il democratico Barack Obama resterà il candidato più votato in un'elezione presidenziale statunitense, con 69.297.997 preferenze nel 2008, ma Trump è diventato il candidato repubblicano più votato di sempre, superando George W. Bush, che nel 2004 ottenne 62.039.073 voti.



Nonostante ciò,solamente in sei stati (e nella capitale Washington D.C.) il numero degli astenuti è stato minore di quello dei votanti per uno dei due candidati: Iowa e Wisconsin per Trump, mentre Maine, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire e Washington D.C. per la Clinton. Complessivamente, soltanto il 56,9% degli aventi diritto al voto ha esercitato tale diritto: il 26,27% dei votanti ha votato per i Democratici, mentre il 26,02% ha votato per i Repubblicani. Inoltre, i Repubblicani hanno perso 667.646 voti dall’era Romney, ma i Democratici hanno perso ben 5.075.873 voti da quando Barack Obama fu eletto nel 2012.