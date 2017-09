Elezioni in Germania, la scheda: chi sono Angela Merkel e Martin Schulz

Martin Schulz, socialdemocratico, è arrivato alla politica nazionale tedesca soltanto all'inizio dell'anno, dopo oltre vent'anni dedicati alla politica europea. 61 anni, nato a Würselen, vicino Aquisgrana, è il figlio di un poliziotto e di una casalinga. Il politico, entrato nell’Spd a 19 anni, ha abbandonato gli studi per lavorare come libraio. Europarlamentare dal 1994, eletto presidente dell’Europarlamento nel 2012, la sua figura politica si è formata tra Bruxelles e Strasburgo. Schulz non ha nascosto alcun episodio della sua biografia, trasformando anzi i punti deboli in punti di forza: è stato un cattivo studente, ma si è formato in una libreria e ne ha aperta una sua; ha superato l'alcolismo di cui soffrì in gioventù e sa cosa significa toccare il fondo, così come che che ogni persona può risalire e avere successo.



Angela Merkel o, come la chiamano i tedeschi, "mamma Merkel", rappresenta la stabilità. Nata ad Amburgo nel 1954, con il nome Angela Dorothea Kassner, la cancelliera è cresciuta nella Germania Est comunista (Ddr) nella parrocchia di un villaggio in cui il padre, di convinte posizioni di sinistra, era pastore protestante. Con un passato di segretaria di propaganda delle gioventù comuniste nell'Accademia delle scienze di Berlino, prima della caduta del muro prese contatti con gruppi dell'opposizione e, nel febbraio del 1990, entrò nella Cdu. Nel 1991 Kohl la scelse come ministra della Gioventù. Da allora Merkel ha scalato posizioni fino a diventare segretaria generale e poi presidente del partito. Nel 2005 è stata la prima donna – e il primo politico cresciuto nella Germania est – a essere eletta cancelliera federale.