Elezioni Gb, sondaggio: May e conservatori avanti di 11 punti

In vista delle elezioni politiche di giugno, il primo ministro britannico Theresa May e il partito Conservatore avrebbero un vantaggio di 11 punti nei confronti del partito Laburista di Jeremy Corbyn. A sostenerlo è un sondaggio del Sunday Telegraph, secondo il quale i Tories si attestano al 42%, il Labour al 31%. Per i laburisti è comunque un risultato superiore a tutti i sondaggi precedenti, che davano il partito attorno al 25%.