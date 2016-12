Egitto, attentato al consolato italiano Gli 007 verificano la rivendicazione Isis

Un avvertimento all' Italia , solido alleato de Il Cairo e anche un attacco al presidente egiziano Al Sisi, impegnato a reprimere forti spinte islamiste in patria. Leggono così fonti di intelligence l' attentato davanti al consolato italiano nella capitale egiziana. Un morto e nove feriti, nessun italiano coinvolto. L 'Isis ha rivendicato l'attacco: verifiche sul loro annuncio.

Uomini dell'Aise sono al lavoro, in collaborazione con i servizi segreti egiziani, per risalire alla matrice della bomba davanti al consolato. Sembra indubbio che nel mirino ci fosse proprio l'edificio italiano. La rivendicazione dell'Isis era attesa, anche se per ora non ci sono conferme sulla sua attendibilità. Solitamente, tuttavia, le azioni firmate dagli jihadisti sono più eclatanti e sanguinose, mentre l'ordigno fatto esplodere - pur avendo fatto una vittima - parrebbe avere più le caratteristiche di un'azione dimostrativa. Occorre in ogni caso considerare che nella galassia islamista egiziana ci sono state diverse adesioni al Califfato.