17:00 - Non ci sono "prove di una diffusione del virus Ebola per via aerea". Lo assicura Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, centro ad alta specializzazione indicato in Italia per l'assistenza e la diagnosi sulla malattia. Anche se il virus "dovesse mutare - aggiunge Ippolito -, non è detto che ciò determinerebbe tale modalità di diffusione".