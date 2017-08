23 luglio 2017 20:49 Easyjet annulla volo Malta-Milano: passeggeri si auto organizzino Un viaggio da incubo per un gruppo di italiani tra cui molti minorenni. La compagnia britannica non ha aerei da mandare per diversi giorni

Una conclusione di vacanza da incubo per circa 200 italiani, tra cui molti minorenni, bloccati a Malta dopo che il loro volo verso Milano Malpensa è stato annullato improvvisamente dalla Easyjet. La compagnia low cost britannica ha avvisato in aeroporto che il volo "non prevede riprotezione e i passeggeri sono invitati ad organizzarsi autonomamente". Difficile però in alta stagione trovare un volo disponibile. Intanto l'Enac sta monitorando la situazione.

Enac ha avviato verifiche "sul rispetto del regolamento comunitario di tutela dei passeggeri, in caso di cancellazione dei voli, anche in termini di informazioni e di assistenza". Alcuni passeggeri si sarebbero infatti lamentati proprio di questo, raccontando di essere stati invitati ad organizzarsi diversamente se non potevano aspettare.



Abbandonati in aeroporto - Il volo era in partenza sabato sera da Malta ed era atteso a Malpensa, Terminal 2 alle 00.50. Sul sito dell'aeroporto è stato annunciato un primo ritardo di 3 ore e successivamente l'annullamento. Secondo quanto riferito anche via internet da alcuni passeggeri, molti dei quali studenti di ritorno da un viaggio di studio a Malta, la compagnia avrebbe genericamente annunciato l'annullamento e l'impossibilità di una immediata riprotezione invitando quindi ad attendere a meno che i viaggiatori non si trovavano da soli altre soluzioni.



Il regolamento Ue - "La compagnia aerea ha fatto sapere che rispetterà quanto previsto dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 in merito ai rimborsi e agli indennizzi - informa Enac - anche se, tenuto conto del picco di traffico estivo e del load factor dei voli, la riprotezione con voli EasyJet non potrà essere effettuata nell'immediato, ma i passeggeri dovranno attendere qualche giorno". L'Enac continuerà, anche nei prossimi giorni, "il monitoraggio sulle pratiche di riprotezione dei passeggeri coinvolti, affinché avvenga effettivamente".