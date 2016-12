Dubai, lotta ai fannulloni: lo sceicco visita un ufficio pubblico e licenzia tutti gli assenteisti

A sorpresa si è presentato in un ufficio pubblico a Dubai, di prima mattina, ma la sorpresa l'ha avuta lo sceicco Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum. Il vicepresidente degli Emirati Arabi ha trovato diverse scrivanie vuote e, senza pensarci un secondo, ha licenziato in tronco tutti gli impiegati assenteisti. Il blitz è stato immortalato da un video girato dal suo staff. Postato su Twitter ha fatto il giro del mondo.

Il filmato mostra lo sceicco, che entra in una stanza del Dipartimento dello Sviluppo economico e in silenzio fissa le sedie vuote, poi si aggira, contrariato, tra le stanze vuote. La visita è avvenuta domenica, che negli Emirati Arabi è una giornata lavorativa.



Il giorno dopo la visita la Direzione della Municipalità di Dubai ha reso noto i nomi dei dipendenti e dei funzionari di alto rango che sono stati licenziati, mentre i media locali hanno rivelato che un altro blotz è sttao fatto nell'aeroporto internazionale della città, ma i dipendenti e i funzionari dell'ufficio per l' immigrazione sono stati trovati tutti al loro posto.



Secondo il portavoce dell'ufficio stampa della città di Dubai, il video e le parole dello sceicco sono un messaggio chiaro a tutti i funzionari del Paese che devono dare il buon esempio.