Dopo 40 anni di ricerche, arriva il lungo abbraccio che vale una vita

Sono passati quasi 40 anni dal loro ultimo incontro: Amanda Scarpinati aveva solo tre mesi e Susan era l'infermiera che l'ha accudita nell'ospedale, in cui la neonata era stata condotta a seguito di gravissime ustioni causate da un vaporizzatore. Una foto in bianco e nero, che ritrae l'affettuoso abbraccio tra le due, è uno dei pochi ricordi positivi per Amanda di quella sera, nonchè l'unico indizio su cui appoggiarsi per poter ritrovare la donna: adesso, grazie ad un annuncio su Facebook, l'incontro atteso da una vita è stato possibile.

