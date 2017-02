Direttiva Trump, messicano si suicida dopo espulsione dagli Usa

Un messicano si è suicidato pochi minuti dopo l'espulsione dagli Stati Uniti, gettandosi da un ponte a Tijuana, in Messico. Lo hanno riferito le autorità locali. Martedì sera il governo Trump ha annunciato un'accelerazione delle espulsioni di migranti irregolari. In base alle nuove direttive, gli agenti di dogana e per l'immigrazione sono autorizzati a fermare gran parte delle persone che vengano intercettate.

L'uomo si chiamava Guadalupe Olivas Valencia ed era originario di Sinaloa. Secondo alcuni testimoni, gridava di non voler tornare in Messico e sembrava non stare bene. Si è lanciato da un ponte a poca distanza da El Chaparral, principale passaggio di confine tra San Diego e Tijuana, in Messico.