Dilma Rousseff, scontro tra dimostranti anti-impeachment e polizia

Tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti contro l'impeachment del presidente Dilma Rousseff, a San Paolo. Il battaglione anti-sommossa della polizia militare ha usato lacrimogeni e granate stordenti per disperdere la folla, che aveva costruito barricate improvvisate per bloccare l'Avenida Paulista. Da alcune camionette sono poi partiti getti d'acqua per respingere i dimostranti, che protestano anche contro il presidente ad interim Temer.