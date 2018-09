Dazi, la Cina cancella la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti

La Cina ha cancellato l'appuntamento per la ripresa dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Trump. All'incontro dovevano essere presenti il segretario al tesoro americano, Steve Mnuchin, e il vicepremier cinese Liu He. La decisione di Pechino arriva dopo il varo dei dazi statunitensi sul "made in China" per 200 miliardi di dollari.