Momenti di terrore per una sparatoria all'aeroporto "Love Field" di Dallas, in Texas. Un video amatoriale mostra un poliziotto che tiene una pistola ed esplode alcuni colpi seguiti dalle urla di paura dei testimoni. Un sospetto, rimasto ferito nella sparatoria, è stato fermato e accompagnato in ospedale. Dopo essere stato chiuso, lo scalo ha ripreso regolarmente l'attività.