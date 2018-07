Cuba, Ong: 122 arresti per motivi politici a giugno

La Ong Commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale ha denunciato nel suo rapporto mensile che sono circa 122 le detenzioni arbitrarie che sono state registrate a Cuba durante il mese di giugno. Secondo l'organizzazione, molti degli arrestati sono "dissidenti pacifici" e, come si legge nel documento, "sono stati rinchiusi in condizioni degradanti in caserme dei servizi di polizia" dell'isola.