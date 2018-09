6 settembre 2018 12:25 Crimea, è giallo sulla nube tossica nel nord della Penisola Secondo il blogger Mining sarebbe in corso un disastro ecologico, ma per il presidente della Repubblica "non ci sono minacce per la salute"

Un mistero incombe sul Mar Nero. Sopra il cielo della Crimea ci sarebbe una "nube tossica", ma non ci sono prove. Eppure radio "Eco di Mosca" ha pubblicato sul suo sito web la nota del blogger Alexander Mining dal titolo "In Crimea, è iniziata l’evacuazione di emergenza dei bambini. Domande senza risposte". Per Mining sarebbe in corso un disastro ecologico, ma il presidente della Repubblica assicura "non ci sono minacce per la salute umana". Intanto, per precauzione, scuole evacuate.

Fuoriuscita di sostanze chimiche?Mining sostiene che a nord della penisola sia in atto un disastro ecologico e che a peggiorare la situazione ci sia l'inattività dei funzionari. Il sito Armyansk.com scrive, però, che l'attività di "Titan", la principale fabbrica chimica di Armyansk, è stata bloccata e i bambini delle scuole vicine sono stati evacuati.



Il presidente della Repubblica di Crimea Sergei Aksyonov ha disposto l'interruzione dei lavori nell'impianto chimico per due settimane, perché "c'è stata – ha fatto sapere – la fuoriuscita di una sostanza non identificata dal 23 al 24 agosto".