Costringono la figlia a bere alcolici e fumare spinelli, ecco il video shock

La bimba barcolla, stanca e presumibilmente ubriaca, eppure viene costretta a bere ancora e fumare spinelli: è quanto si vede in questo video shock che viene da Formosa, in Argentina, diventato subito virale. A postarlo sono stati i genitori, una mamma e un papà rispettivamente di 17 e 18 anni: sono loro che porgono alla piccola prima una bottiglia di liquore, poi uno spinello. Grazie a queste immagini in Rete la la coppia è stata rintracciata e arrestata dalla polizia.