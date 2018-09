Coree, Kim e Moon firmano accordo per "ridurre le tensioni"

Il leader nordcoreano Kim Jong un e il presidente sudcoreano Moon Jae in hanno firmato a Pyongyang un primo accordo "per ridurre le tensioni": la cerimonia, trasmessa in diretta tv, si è tenuta alla Paekwawon State Guesthouse di Pyongyang, luogo dei colloqui bilaterali. Al termine del summit Kim ha promesso di visitare Seul "nel prossimo futuro".