Corea del Nord, riappare Kim Jong-Un Leader cammina con un bastone

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un è ricomparso per la prima volta in pubblico dal 3 settembre. Nelle foto cammina aiutandosi con un bastone. L'assenza del leader dalle manifestazioni ufficiali aveva suscitato una serie di speculazioni, in particolare quando, venerdì, non prese parte alle celebrazioni per il 69esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori.

La foto principale apparsa sul sito del Rodong Sinmun è di un Kim sorridente e più magro, almeno all'apparenza, più altre in cui discute con alti funzionari del regime le nuove costruzioni appoggiandosi a un bastone. Da segnalare la presenza, secondo la Kcna, di Hwang Pyong-so, il numero due del regime grazie anche alla carica di vicepresidente della Commissione nazionale di Difesa presieduta dal leader. L'evento, pur in assenza di esplicita menzione, dovrebbe essere accaduto lunedì.



Kim è stato visto l'ultima volta in pubblico a un concerto con la "first lady" Ri Sol-ju il 3 settembre, sparendo dai radar dei media nordcoreani per il periodo più lungo da quando ha ereditato il potere alla morte del padre Kim Jong-il, avvenuta a dicembre del 2011, alimentando le voci più disparate, tra cui anche seri problemi di salute fino al possibile colpo di Stato.



Il quotidiano sudcoreano JoongAng Ilbo ha riferito che Kim, dopo aver subito un intervento chirurgico a entrambe le caviglie da parte di un medico francese a metà settembre, era in fase di recupero in una tenuta privata a nord di Pyongyang. Una versione che riprende quanto fatto filtrare nei giorni scorsi dal governo di Seul, in base a informazioni raccolte dai servizi di intelligence



L'agenzia coreana Kcna ha inoltre riferito che Kim Jong-Un ha fatto una visita di "supervisione del sito" a un nuovo complesso residenziale costruito a Pyongyang appositamente per gli scienziati impegnati sul programma spaziale della Corea del Nord. "Ispezionando l'esterno degli edifici residenziali, decorati con tegole di diversi colori", si legge, Kim Jong-Un avrebbe espresso la sua profonda soddisfazione, dichiarando di trovarli "magnifici". La Kcna non ha precisato la data della visita, ma rende noto di solito questo genere di avvenimenti all'indomani dell'accadimento.