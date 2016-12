Corea del Nord, lanciati tre missili nel mar del Giappone

I missili, in base a quanto detto dai militari di Seul, sono stati lanciati intorno alle 12:14 locali (le 5:14 in Italia) da Hwangju, nella provincia occidentale di North Hwanghae, e sono caduti al largo della costa orientale, nel mar del Giappone. Ancora incerta la tipologia di vettori testati.



Xi a Park: no a sistemi antimissile americani Thaad - Intanto, durante il G20, la Cina ha rinnovato la sua contrarietà all'arrivo in Corea del Sud degli avanzati sistemi antimissile americani Thaad che, in base a quanto deciso da Seul e Washington per scoraggiare le intemperanze della Corea del Nord, dovrebbero diventare operativi entro la fine del 2017. Lo ha detto il presidente Xi Jinping incontrando la controparte Park Geun-hye.



Xi, secondo i media sudcoreani, ha messo in guarda dal rischio di "una cattiva gestione" della vicenda portatrice non di stabilità strategica nella regione, ma che potrebbe al contrario aumentare l'instabilità. Oltre a Pechino, la Russia ha espresso irritazione per l'arrivo dei Thaad e sempre per gli stessi motivi: la minaccia costituita da sistemi militari avanzati a ridosso dei propri confini.