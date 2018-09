Copyright, la Commissione Ue: "Riforma oggi o mai più"

Il momento per la riforma europea del copyright "è ora o mai più, perché se l'Europarlamento non riuscirà a concordare una posizione il provvedimento non potrà essere approvato entro l'anno prossimo", al termine della legislatura. E' il monito lanciato dalla Commissione Ue alla vigilia del voto a Strasburgo sul dossier. Se la riforma verrà respinta, "verrà mantenuto lo status quo dal quale solo le grandi piattaforme come Facebook trarranno beneficio".