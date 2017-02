Coppia malata di tumore in Gb, Julie e Mike insieme sino alla morte

La loro foto, mano nella mano, sul letto di ospedale ha fatto il giro del web. Si tratta della storia di Julie e Mike Bennet, coppia malata di tumore di Liverpool. Lui è morto il 7 febbraio, lei 5 giorni dopo. Dalla scoperta della malattia non si sono più allontanati l'uno dall'altra, aiutandosi a vicenda e standosi vicino. I loro tre figli hanno aperto una raccolta fondi, e hanno recuperato oltre 200mila sterline per potersi garantire gli studi.

La scoperta della malattia - Nel 2013 viene diagnosticato un tumore al cervello a Mike. Julie e i tre figli di 21, 18 e 13 anni lo assistono e se ne prendono cura. Nel maggio del 2016 l'altra terribile notizia: anche a Julie vengono diagnosticati un tumore al fegato e ai reni che si sono diffusi rapidamente anche agli altri organi.



La raccolta fondi - I tre ragazzi iniziano una raccolta fondi per poter garantire le cure ai genitori e pagarsi gli studi a Wirral, nei pressi di Liverpool. La storia prende quota e fa il giro del mondo via web. Quando i giovani figli raccontano alla mamma di aver raccolto oltre 200mila sterline lei non trattiene le lacrime. Un pianto di dolore e gioia irrompe nella stanza del nosocomio: "Non sono soli", ha pensato prima di lasciarli.