Consiglio di Sicurezza Onu, nuova fumata nera per Italia e Olanda

Né Italia né Olanda riescono a entrare, come membri non permanenti, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Anche il terzo ballottaggio è andato infatti a vuoto. Per questo si andrà a una quarta votazione. Il quorum è di 127 voti: l'Olanda ha avuto 96 preferenze contro le 94 dell'Italia. Al secondo turno era passato il Kazakistan con 138 sì, conquistando il seggio per il gruppo Asia-Pacifico.