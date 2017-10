Congo, elezioni presidenziali rinviate di nuovo: non prima del 2019

In Congo la Commissione elettorale ha annunciato che le elezioni presidenziali, già più volte rinviate, non si potranno tenere prima del 2019, sfidando un accordo tra il presidente Joseph Kabila e l'opposizione secondo il quale si sarebbe votato entro la fine dell'anno. La Commissione elettorale ha motivato l'ulteriore rinvio con l'impossibilità di organizzare il voto a causa delle violenze in atto nel centro del Paese.