Comunali Germania: in Bassa Sassonia la Cdu primo partito, frenata per i populisti dell'Afd

Nelle elezioni comunali in Bassa Sassonia la Cdu di Angela Merkel si conferma il primo partito al 34,4%, in calo rispetto al 37% di cinque anni fa, mentre i populisti dell'Afd entrano in molti Consigli rimanendo però in media sotto la quota del 10%. La formazione "Alternativa per la Germania" a livello regionale aveva superato per la prima volta la Cdu una settimana fa in Meclemburgo facendo leva sul tema dei migranti.