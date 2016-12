Colonia blindata, il corteo degli estremisti anti-Islam di Pegida interrotto dalla polizia

Sabato pomeriggio di tensione a Colonia per due cortei contrapposti. In piazza, dopo i fatti di Capodanno , sono scesi sia i dimostranti della sinistra e dei gruppi anti-razzisti che i militanti di Pegida , partito xenofobo e anti-islamista. La manifestazione di Pegida è stata poi interrotta dalla polizia per evitare escalation di violenze dopo un lancio di petardi contro le forze dell'ordine

La presenza di manifestanti contrapposti è in Germania una consuetudine, ma la tensione tra i due fronti era palpabile, dopo le violenze di Capodanno a Colonia. .



Gruppi divisi dalla polizia - Secondo stime della polizia, i manifestanti di Pegida sarebbero stati circa 450. Di fronte, divisi da transenne e poliziotti, i dimostranti della sinistra e dei gruppi anti-razzisti: quasi 1.300 persone.



"Merkel deve andare via" - Il clima è stato tuttavia molto teso, soprattutto sul lato dei manifestanti di Pegida. Fitto sventolio di bandiere nazionali tedesche, slogan contro Angela Merkel ("deve andare via") di cui i manifestanti criticano con toni molto accesi la politica sui migranti. "E' la peggiore cancelliera dopo Adolf Hitler", ha gridato un dimostrante al microfono.



"Resistenza, resistenza", è stato un altro slogan molto scandito. Dal podio, gli oratori che si sono susseguiti hanno accusato gli immigrati musulmani di "importare" abitudini legate alla sharia e di non avere rispetto per le donne. "I profughi sono invasori in guerra contro di noi e secondo quel che si dice violentano le nostre donne e i nostri bambini", ha detto un oratore al microfono.



Corteo Pegida interrotto dalla polizia - Alla fine il corteo di Pegida è stato interrotto dalla polizia per evitare escalation di violenze dopo un lancio di petardi contro le forze dell'ordine. Sono stati usati anche gli idranti.



Ci sono anche le femministe - Sulla scalinata del duomo di Colonia hanno manifestato anche gruppi di femministe. "Rispetto, solidarietà e nessuna tolleranza", è stato lo slogan più scandito. Un concetto ribaditi anche nei tanti cartelli issati. Le femministe hanno utilizzato fischietti e agitando tamburelli. "No al sessismo no al razzismo", era scritto su uno dei tanti cartelli.