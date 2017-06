Colombia, ufficializzata la prima famiglia poliamorosa formata da tre gay: "Ora siamo al 100 per cento legali"

A un anno dal riconoscimento del matrimonio omossessuale, la Colombia legalizza la prima famiglia poliamorosa . E' quella formata da tre gay, Victor Hugo Prada, Manuel Bermudez e Alejandro Rodriguez, che hanno ufficializzato la loro unione davanti alle autorità di Medellin. "Ora siamo legali al 100 per cento", ha commentato il trio in un video. Prada, di professione attore, e i suoi due congiunti, un docente di educazione fisica e un giornalista, adesso sono una famiglia a tutti gli effetti, la "trieja" , così si chiama legalmente questo tipo di istituzione sociale, e in caso di separazione o decesso potranno beneficiare della pensione del defunto ed ereditarne i beni. "E' il riconoscimento che esistono altre tipi di famiglia", canta vittoria German Rincon Perfetti, avvocato dell'associazione Lgbt.

"Volevamo ufficializzare la nostra famiglia. Non c'era nulla di solido sul piano legale che ci permettesse di riconscerci come famiglia", ha sottolineato Prada. "Siamo una famiglia, una famiglia poliamorosa. E' la prima volta in Colombia", ha aggiunto. Una "trieja" per usare il termine giuridico esatto.



Questo genere di unioni è frequente in Colombia, ma è la prima volta che una di esse "viene legalizzata", ha spiegato all'agenzia di stampa Afp German Rincon Perfetti, avvocato dell'associazione Lgbt. "E' un riconoscimento che esistono altri tipi di famiglie". Secondo Rincon, la possibilità di accedere a questo regime patrimoniale ha conseguenze "al 100 per cento legali" per i tre uomini, che in caso di separazione o decesso potranno accedere alle pensioni o procedere a una separazione dei beni.



In Colombia le coppie omosessuali hanno diritto ad adottare minori che siano figli biologici di uno dei due partner.