Colombia, presidente Duque: spietati con crimine e violenza

Il nuovo presidente colombiano Ivan Duque ha illustrato con un discorso di circa un'ora i propri propositi di governo, sottolineando che in futuro "né il narcotraffico, né il sequestro potranno essere giustificati con finalità politiche, né come meccanismi per finanziare o promuovere una causa". L'allusione è alle condizioni previste nell'accordo di pace firmato dal precedente governo con le Farc, trasformatesi ora in formazione politica.