Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar fuggono dalla tenuta e seminano il terrore per strada

Fuggono dalla tenuta, vagano per le campagne mangiando le colture, si riversano per le strade della vicina La Dorada spaventando la gente. L'ultimo spiacevole episodio è avvenuto qualche giorno fa proprio vicino a La Dorada. Un ippopotamo si è allontanato da Hacienda Nápoles, si è incamminato per le vie della città e ha seminato il panico tra alcuni bambini che giocavano per strada. Una delle mamme ha raccontato di aver sentito le urla dei piccoli che scappavano: "Ho pensato che qualcuno fosse stato attaccato. Sono incredibilmente aggressivi e grandi, sono pericolosi e qui abbiamo tutti paura".



Gli ippopotami comprati da Escobar erano inizialmente quattro, tre femmine e un maschio, che è ancora felicemente in vita ed è il capofamiglia. Nel parco di Puerto Triunfo le condizioni per questi animali sono idilliache. Molta acqua, vegetazione rigogliosa, clima perfetto e zero predatori. Essendo anche sessualmente molto attivi, gli ippopotami di Escobar si sono riprodotti in fretta. Tanto che quello del re della cocaina è diventato il più grande branco selvaggio al di fuori dell'Africa.



La tenuta di Hacienda Nápoles si trova a Puerto Triunfo, nella valle del fiume Magdalena, ed era stata acquistata da Pablo Escobar nel 1978. Valutata 63 milioni di dollari, aveva una superficie di 7400 acri (2.995 ettari) ed era il luogo di incontro dei leader del cartello di Medellin. Oltre a 20 laghi artificali, sei piscine, hotel di lusso, un'arena e un aereoporto, al suo interno c'era anche il safari personale di Escobar con rinoceronti, elefanti, cammelli, ippopotami, zebre, giraffe, gru, cervi, canguri, fenicotteri, struzzi, un paio di pappagalli neri unici al mondo. Sequestrata negli anni '80, adesso Hacienda Nápoles è un parco a tema.