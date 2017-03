Colera in Somalia, aumentano i morti Save The Children richiede fondi internazionali

I centri per la salute e la nutrizione di Save the Children stanno registrando un rapido incremento di decessi di bambini. Si stima che circa un milione di giovani potrebbero risultare malnutriti quest'anno, con almeno 200.000 a rischio di morte a causa di gravi forme di malnutrizione.



"Salvare queste vite e assicurare i mezzi di sostentamento alla popolazione richiede un'azione concertata da parte della comunità internazionale, ma non c'è più tempo da perdere e bisogna agire ora", ha dichiarato Hassan Noor Saadi, direttore di Save the Children in Somalia, ricordando la disgrazia del 2011 e reputando vergognosamente inadeguata la risposta per affrontare le sofferenze, dopo aver ignorato i primi segnali di quella crisi.



Un team dell'associazione ha raggiunto l'epicentro dell'emergenza, tra la regione di Bay e la sua capitale Baidoa, dove è stato registrato il 72% dei casi. Oltre al colera, l'organizzazione è fortemente preoccupata anche da altri fattori che mettono a grave rischio la salute dei bambini e il loro livello di nutrizione. In particolare, i medici impegnati nelle 72 cliniche nel Puntland riportano gravi infezioni respiratorie di cui sono vittime i bambini, tra cui numerosi casi di polmonite.



A causa della grave siccità, inoltre, si stima che già 250.000 persone siano state costrette ad abbandonare la propria terra per trasferirsi in campi dove mancano i principali servizi di base, come acqua, cibo, servizi igienici e sanitari. Circa 6,2 milioni di persone, pari a quasi la metà della popolazione, ha infine urgente bisogno di aiuto per via dell'insicurezza alimentare.



Save the Children chiede ai donatori, ai paesi del G7 e alle agenzie delle Nazioni Unite di stanziare urgentemente fondi. Entro giugno sono necessari 825 milioni di dollari per salvare vite umane e avviare un processo di recupero dalla carestia. Ad oggi, tuttavia, è stata raggiunta solo la metà di questa cifra. L'organizzazione invita quindi con urgenza la comunità internazionale ad agire in maniera concertata per aumentare i finanziamenti affinché la siccità non si trasformi in un disastro umanitario in piena regola.