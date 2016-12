Cisgiordania, accoltellato agente

Un poliziotto israeliano è stato accoltellato in modo non grave nel villaggio di Auja, in Cisgiordania. L'aggressione è stata compiuta da una giovane palestinese, che è stata subito arrestata. Inoltre la polizia israeliana ha riferito che nella notte colpi d'arma da fuoco sono stati indirizzati contro un ufficiale nei pressi di Nablus, sempre in Cisgiordania. Le forze di sicurezza stanno cercando il responsabile.