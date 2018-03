Cina, Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica Afp 1 di 14 Afp 2 di 14 Afp 3 di 14 Afp 4 di 14 Afp 5 di 14 Afp 6 di 14 Afp 7 di 14 Afp 8 di 14 Afp 9 di 14 Afp 10 di 14 Afp 11 di 14 Afp 12 di 14 Afp 13 di 14 Afp 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I 2.970 delegati, riuniti nella quinta riunione plenaria, si sono espressi con voto unanime per il secondo mandato di Xi che, nel giuramento, si è impegnato "a difendere la Costituzione" e a essere "leale verso il Paese e la sua gente".



La cerimonia - Una cerimonia breve, tenuta con la mano sinistra sul testo emendato dalla riforma che ha rivisto ben 21 articoli e il braccio destro alzato con la mano chiusa a pugno: una procedura seguita per la prima volta per enfatizzare l'autorità e per manifestare il rispetto verso la Carta fondamentale.



Al fianco di Xi il vicepresidente Wang - Xi, 64 anni, diventato il leader cinese più potente dai tempi di Mao Zedong, potrà contare sul sostegno di Wang Qishan, eletto vicepresidente e "richiamato" in servizio dopo il pensionamento dal Partito comunista cinese nel congresso di ottobre 2017 per limiti d'età. A 69 anni, Wang, ex temutissimo "zar dell' anticorruzione", trasformerà la carica simbolica in una operativa con poteri reali come longa manus presidenziale.