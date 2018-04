Cina, ritrovano la figlia dopo 24 anni di ricerche

Tutto è iniziato ventiquattro anni fa, quando la piccola Qifeng aveva solo tre anni e svanì nel nulla da Chengdu, nella provincia sud-occidentale di Sichuan, in Cina. La bimba era solita trascorrere le giornate accanto ai genitori presso la bancarella della frutta che Wang Mingqing e sua moglie Liu Dengying gestivano sul ciglio della strada. Un giorno, però, a causa di un attimo di distrazione, la piccola scompare, non lasciando alcuna traccia.



I due non si danno pace e non abbandonano più la speranza. Infatti, oltre a svariati appelli su quotidiani, internet e quant'altro, il signor Wang, il padre della piccola, era arrivato a cambiare lavoro per rendersi ancora più utile: aveva deciso di diventare un tassista per poter girare la città di giorno e di notte con un cartello appeso in auto e innumerevoli biglietti da visita per spiegare a chiunque la sua storia, nella speranza di trovare la figlia, prima o poi, seduta accanto a lui.



Nel corso degli anni le autorità cinesi hanno rintracciato diverse ragazze con caratteristiche simili a quelle della scomparsa, ma la smentita arrivava sempre dai test del Dna. A dare una svolta a questa storia è stato un ritrattista della polizia che l'anno scorso ha provato ad immaginare la piccola cresciuta, a 27 anni. Quell'immagine ha fatto il giro della Cina e, dopo un anno, una donna di nome Kang Ying, si è messa in contatto con i due genitori. Dopo qualche settimana, poi, la conferma del Dna: Kang è la piccola Qifeng.



Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto quel giorno ma, come riporta thecover.cn, pare che la ragazza sia stata cresciuta da una coppia a circa 20 chilometri dal luogo in cui era scomparsa e che oggi si sia trasferita nella provincia di Jilin, insieme a suo marito e due bambini.