Cina, rilasciato attivista svedese

Il governo cinese ha rilasciato e immediatamente espulso Peter Dahlin, il cittadino svedese accusato di aver addestrato e finanziato avvocati senza licenza nel Paese per prendere in carico casi contro il governo. Dahlin, arrestato il 3 gennaio all'aeroporto di Pechino, era apparso in un video durante il quale ammetteva di aver violato la legge cinese. In molti dubitavano però dell'autenticità della sua confessione.