Cina, pioggia di sassi sulle macchine: la frana spaventa gli automobilisti

Nel distretto di Chongqing, in Cina, si è verificata una frana sulla statale 319 nei pressi della città di Wulong. La conseguente caduta di massi ha travolto due veicoli. L'incidente è stato ripreso da una dash cam montata sul cruscotto di una macchina. La polizia stradale è arrivata prontamente per garantire la messa in sicurezza degli automobilisti e per ripulire la strada dai massi e dai detriti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.