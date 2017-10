Cina, modella russa muore dopo aver sfilato per 13 ore: aveva 14 anni

Ha sfilato per 13 ore senza neanche un minuto di pausa ed è morta. È la tragica storia di Vlada Dzyuba , una modella russa di appena 14 anni , deceduta in seguito a una sfilata a Shanghai . La ragazza - come riporta il Siberian Times - soffriva di meningite cronica , ma non aveva un’assicurazione medica . L’ambulanza è intervenuta subito. Tuttavia, dopo due giorni di coma, la ragazza non ce l’ha fatta. Il caso di Vlada ha sollevato preoccupazioni sulle condizioni di lavoro a cui sono sottoposte le giovani modelle in Cina .

La vicenda - Ufficialmente avrebbe dovuto lavorare solo tre ore alla settimana. Ma la realtà era molto diversa. Prima di salire per l’ennesima volta in passerella, alla giovane Vlada è salita una febbre fortissima. Nonostante ciò, non si è fermata e ha continuato a lavorare. Pochi minuti dopo è svenuta, per poi entrare in coma. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato dalla meningite cronica aggravata da un grave esaurimento nervoso.



L’indagine - Diverse modelle russe - provenienti, soprattutto, dalla Siberia - vengono reclutate in Cina. Il dubbio, ora, è che molte di loro vengano sfruttate. Tanto che Mosca ha chiesto spiegazioni in merito e vuole capire se e quali reati siano stati commessi. Pavel Mikov, difensore civico dei diritti umani a Pern (per il Cremlino), sta indagando personalmente sull’accaduto.



La disperazione della mamma - La 14enne era arrivata in Cina solo tre mesi fa. Era originaria della città di Perm, capoluogo dell'omonima provincia russa degli Urali. “Mi diceva che non si sentiva bene. ‘Sono così stanca - ripeteva - vorrei tanto dormire’. L'ho pregata di andare in ospedale”, ha raccontato disperata Oksana, la mamma della ragazza, alla tv russa NTV.



“Nessuno si aspettava che sarebbe finita così” - “Nessuno si aspettava che sarebbe finita così” - ha dichiarato Elvira Zaitseva, direttrice dell'agenzia della 14enne - Ora stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato”. E ha ammesso, poi, di non aver controllato che tipo di contratto avesse Vlada e se avesse o meno un’assicurazione medica.