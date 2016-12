Cina: erosione naturale, turismo e furtiScomparso un terzo della Grande muraglia

Come riporta il Guardian, circa il 30% della Muraglia è pian piano scomparso per colpa dell'attività turistica sconsiderata. Molti turisti infatti trafugano pezzi delle mura, in certi casi per rivenderli, e la lunghezza stessa della struttura non consente un controllo capillare da parte delle autorità.

A danneggiare il sito patrimonio dell'Unesco ci sono poi anche causa naturali, come erosione e sgretolamento e dovuto alle intemperie.



Finora le autorità cinesi hanno posto come deterrente per i furti una multa di 5mila yen per chi viene sorpreso a rubare pezzi di muro. Oltre ai turisti, la mano dell'uomo si fa sentire anche a causa degli abitanti della zona, che spesso utilizzano mattoni per costruire le loro abitazioni.