Cina, animalisti contro il Festival della carne di cane Matt Damon e altre star in campo contro la mattanza

Tra i diversi metodi adottati, Marc acquista i cani provenienti dai macelli e poi li imbarca su navi dirette negli Stati Uniti in modo tale da seguili in un percorso di riabilitazione. Ma l'azione messa a punto dall'attivista è solo una goccia nel mare: nel corso dei dieci giorni di durata del controverso festival, si prevede che i cani destinati a finire nei piatti saranno 10mila.



Per questo motivo è partita un'iniziativa più ampia, il The Compassion Project, che ha coinvolto una serie di star hollywoodiane con l'obiettivo di sensibilizzare i cinesi ad abbandonare la tradizione di mangiare i cani. Matt Damon, Joaquin Phoenix e Kate Mara sono i protagonisti del filmato che mostra anche particolari raccapriccianti riguardanti il Yulin Dog Meat Festival.



Il video è stato sovvenzionato dalla Humane Society International (HSI) e, proprio grazie alla sua diffusione online, è stato possibile salvare altri 29 cani e 5 gatti da un macello di Yulin, in Cina.



L'aumento della pressione da parte dei media perché si metta al bando il consumo di carni canine ha portato il Partito comunista a prendere una posizione diplomatica sulla vicenda: attraverso il Global Times, costola del Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito comunista, il Partito ha rimarcato in settimana che "mangiare carne di cane non è mai stata in Cina una tradizione popolare" e che la festa di Yulin va considerata come "un caso singolo". I suoi abitanti, in base ai contenuti dell'editoriale, "devono considerare le conseguenze di questo evento controverso" anche se lo stop "con l'uso della forza, sarebbe una violazione dei diritti umani".